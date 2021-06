Elezioni a Salerno, Polichetti replica a Sarno: "Non sei il candidato unitario di centrodestra"

"Michele Sarno non è il candidato del centrodestra unito, non viene fuori da una concertazione. Tenuto conto dei partiti che compongono la coalizione a livello nazionale, Sarno è un auto candidato. Si tratta cioè di un candidato caldeggiato da Fratelli d'Italia, l'unico partito che lo ha presentato ufficialmente nelle propria sede politica". Lo dice Mario Polichetti, segretario provinciale Udc, in vista delle prossime elezioni amministrative.

Lo scenario

"Noi invitiamo, come moderati, a ripensare alle tattiche e alle strategie politiche, pure a livello nazionale - prosegue Polichetti -. Stiamo, infatti, vivendo un periodo di transizione politica che vede tutti i partiti, eccezion fatta per FdI, lavorare insieme per ricostruire il tessuto sociale e politico, dopo la fase acuta della pandemia". Poi la stoccata: "Sarno da quattro mesi procede in solitaria: la mattina si proclama civico, il pomeriggio si dichiara di partito e la sera di nuovo civico. Se sei civico, non sei partitico e quindi non puoi pretendere l'aiuto dei partiti. Noi come Udc facciamo un altro tipo di politica, pur essendo leali alleati a Roma del centrodestra. Abbiamo un progetto che prevede la ricostruzione del centro politico a livello nazionale".