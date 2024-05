Politica in lutto: addio all'ex deputato salernitano Franco di Comite

È morto a 74 anni a Firenze, Franco Di Comite, ex deputato di Forza Italia e figura di spicco nel panorama imprenditoriale italiano. Originario di Positano e residente a Montepertuso, Di Comite è stato un manager d'azienda con ruoli di rilievo in Fincantieri e Sviluppo Italia, e presidente di Invitalia. Eletto nel 1996, Di Comite è stato fra i primi sul territorio a supportare Silvio Berlusconi in politica. Durante il suo mandato, ha ricoperto il ruolo di segretario della commissione parlamentare per le attività produttive. Le comunità di Positano e Salerno lo ricordano come un gentiluomo impegnato, appassionato della vita locale e della politica.