Politiche 2022, parla Petrone (Pd): "Il mio obiettivo è superare le disuguaglianze"

Anna Petrone, candidata Pd al Senato nel collegio uninominale di Salerno, fissa gli obiettivi in vista del rush finale della campagna elettorale che porterà al voto del 25 settembre.

Possiamo tracciare un bilancio della campagna elettorale?

"È stato un mese intenso ma anche inaspettato. Questa campagna elettorale è letteralmente piovuta addosso a tutti. Stiamo raccogliendo un grande entusiasmo che fa seguito al grande impegno di tanti candidati sul territorio".

Quali sono gli obiettivi che intende perseguire una volta eletta?

"Ascoltare i bisogni delle persone dando risposte ai temi quali le politiche sociali, i diritti, il lavoro ed il superamento delle disuguaglianze. Se verrò eletta sarà su questi temi che mi batterò".

Come si convincono gli indecisi?

"La partita è aperta. Non va dato nulla per scontato anche perché il peso politico del governatore De Luca si sente e siamo certi di portare a casa un buon risultato. Credo che per convincere gli indecisi si debba coinvolgerli nella partecipazione attiva della campagna elettorale facendogli capire che un governo con a capo Meloni o guidato da terzo polo rischia di mettere in discussione una serie di conquiste che abbiamo fatto".