Elezioni politiche 2022, Barone: "Congratulazioni ai neo deputati D'Alessio e Mari"

"Formulo le più vive e affettuose congratulazioni ai nostri amici neo-deputati Antonio D’Alessio e Franco Mari. Gioisco del loro successo che è il successo dell'intera coalizione che si trova oggi ad avere due deputati salernitani a dare forza e voce ai tanti salernitani che già un anno fa avevano espresso a livello locale quanto oggi si è realizzato a livello nazionale. Insieme ai partiti, ai gruppi e ai movimenti civici e con i tanti cittadini astenutisi dal voto perché non si riconoscono più nei partiti (percepiti come autoreferenziali e distanti dai bisogni reali delle persone) continueremo a camminare insieme nel rispetto delle differenze di ciascuno e nella consapevolezza che questa pluralità è la ricchezza della nostra coalizione. Mi congratulo con il movimento 5stelle per l'importante risultato elettorale ottenuto a Salerno e in Campania che rafforza la presenza dei propri consiglieri comunali.Da cittadina che si è impegnata perché il sogno di questa coalizione, ovvero il superamento del sistema di potere che stritola la città e i suoi abitanti, potesse avverarsi, gioisco del successo di tutte le espressioni che la compongono, in quanto il risultato ottenuto rappresenta un successo per tutti e per ciascuno.Continueremo ad impegnarci insieme perché questa città possa sperare di voltare pagina e ricostruire, seppure sulle macerie di una città vandalizzata, un ethos condiviso e una comunità che sappia raccogliere le istanze di rinnovamento politico e di rigenerazione socio-culturale.Esprimo un vivo ringraziamento a Corrado Naddeo e Francesco Virtuoso che si sono impegnati con generosità perché l'ideale che sostenevano potesse brillare, mostrando che ci si può spendere per il bene comune anche al di là dei possibili esiti elettorali.A tutti coloro che si sono impegnati per affermare una volontà di cambiamento, il mio più convinto e profondo grazie.Occorre ora organizzarsi per discutere con quante più persone sarà possibile del futuro della città, a cominciare nell’imminenza del prossimo Consiglio comunale dal bilancio consolidato. Credo sia importante fare chiarezza sulle società partecipate, ovvero su un sistema di delocalizzazione delle risorse cittadine che espone a rischiosi investimenti.È tempo di ridare un nuovo volto a questa città, prima che il suo declino diventi irreversibile.