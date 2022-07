Politiche 2022, lavori in corso per la lista del Pd: i possibili candidati

Una certezza c’è: Piero De Luca sarà il Capolista al Proporzionale per Salerno ed Avellino nella lista del Partito Democratico che, proprio in queste ore, inizia a prendere forma. Piero De Luca ma anche l’altra parlamentare uscente Eva Avossa che, dopo qualche momento di indecisione, ha ripreso coraggio ed ha deciso di lanciarsi, nuovamente, nell’agone elettorale.

Listino proporzionale

Una lista, quella del Proporzionale alla Camera, che va a cavallo di due province: Salerno ed Avellino, ed ecco allora che dall’Irpinia arriva il nome di Rosetta D’Amelio, già Presidente del Consiglio Regionale della Campania, prima dei non eletti alle ultime regionali 2022. Per la D’Amelio una candidatura di rappresentanza, anche perchè tutte le sue speranze sono legate all’elezione di Maurizio Petracca, che dovrebbe andare sul Collegio Uninominale per la Camera di Avellino.

Corsa nei collegi uninominali

E c’è un pezzo importante del Partito Democratico che vuole in lista il Vice Presidente della Provincia Giovanni Guzzo, smanioso di dimostrare il proprio peso elettorale nella parte meridionale della Provincia di Salerno, anche in vista delle prossime elezioni regionali. Tra gli aspiranti, magari anche in un collegio uninominale, anche il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante e il suo collega di Capaccio Paestum Franco Alfieri. Nel toto-nomi anche il consigliere regionale salernitano Franco Picarone. Insomma, un quadro che non ha nulla di definitivo, se non la candidatura nel ruolo di capolista di De Luca Jr.