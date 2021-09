Salute e Politiche sociali, i Progressisti: "Noi in campo, vinceremo con Napoli al primo turno"

Asili nido, centri per disabili, case di riposo, accoglienza migranti, nuovo ospedale e riorganizzazione della sanità territoriale. “Salerno deve restare un modello virtuoso per le politiche sociali come è successo anche durante la pandemia”: i Progressisti sono al fianco del sindaco Vincenzo Napoli affinché “la parte più cospicua del bilancio comunale continui ad esser destinata alle persone ed alle famiglie in difficoltà”.

“Quella dei Progressisti per Salerno è una lunga storia d’impegno al servizio della Comunità salernitana. Le nostre candidate ed i nostri candidati sostengono la candidatura del Sindaco Vincenzo Napoli in continuità programmatica ed operativa con il lavoro svolto nelle precedenti consiliature al servizio delle persone e delle famiglie per il Benessere e la Salute. Mentre in altre realtà le politiche sociali hanno subito tagli drammatici, Salerno ha mantenuto servizi di eccellenza: gli asili nido modello, la rete funzionale dei centri per disabili, le case di riposo accoglienti ed amorevoli per i nostri anziani, le iniziative per l’accoglienza sicura ed ordinata dei migranti. Anche durante la pandemia nessuno è stato lasciato solo con buoni spesa ed assistenza domiciliare. Dobbiamo insieme difendere questo modello di civiltà ed aiuto concreto, dobbiamo difendere la Città della solidarietà della quale siamo fieri ed orgogliosi. Questo sistema è messo in discussione da quelli che si oppongono persino alla costruzione del nuovo Ospedale. Personaggi estranei alla Nostra Comunità che gettano fango sul lavoro durissimo di questi anni. Noi difenderemo il sistema delle Politiche Sociali di Salerno al fianco dei deboli, noi sosterremo la realizzazione del nuovo Ospedale che migliorerà la didattica, le prestazioni mediche e le condizioni di lavoro del personale, noi lavoreremo in Consiglio Comunale al fianco del Sindaco Vincenzo Napoli per la riorganizzazione della medicina territoriale di prossimità. Una rete integrata e moderna di servizi socio sanitari d’avanguardia. Questo il nostro impegno per il quale contiamo sulla fiducia dei nostri concittadini. Vinceremo al primo turno con ampia maggioranza e governeremo con amore la città”.