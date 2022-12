Elezioni comunali a Pontecagnano Faiano, nasce il polo civico: "Patto per l'alternativa"

Alla vigilia di una competizione elettorale che assume un’importanza nevralgica, i movimenti civici Amare, Città Protagonista, Città Pubblica e Movimento Libero hanno stretto un patto federativo e definire le basi di un percorso programmatico comune. Le motivazioni della nascita di questa alleanza - alternativa sia al centrosinistra che sostiene il sindaco uscente Giuseppe Lanzara sia al centrodestra in vista delle elezioni comunali di Pontecagnano Faiano del 2023 - vengono illustrate in un documento politico reso pubblico nella giornata di oggi.

Il patto federativo

Per i promotori “ora più che mai è, infatti, necessario mettere in campo un progetto politico capace di fornire una prospettiva chiara ai cittadini che chiedono punti fermi in un territorio da troppo tempo vittima di un sistema incapace di decidere e ragionare sul breve e sul lungo periodo”. Prioritario “è fissare il confronto su una proposta alternativa che unisca una comunità oramai stanca delle divisioni in fazioni e definisca una prospettiva di rinnovamento attraverso una piattaforma che garantisca una rappresentanza concreta alle istanze dei cittadini. Tale percorso parte dal basso e si pone lontano dalla deludente esperienza del governo cittadino, ma anche da ogni semplicistica manovra di restaurazione”. Secondo i movimenti civici “tracciare un nuovo orizzonte significa, infatti, aprirsi, ma provando a superare schemi angusti e prestabiliti, rinunciando a tatticismi e dannosi personalismi e delineando un obiettivo comune, fuori dai modelli precostituiti, di ieri e di oggi, che miri concretamente a un nuovo modo di intendere e fare politica sul nostro territorio ispirato ai principi della buona amministrazione. Il progetto – si legge nel documento politico - così strutturato si colloca, pertanto, in maniera distinta e distante sia dall’attuale amministrazione, che si è rivelata inadeguata ad affrontare le criticità che investono il territorio e incapace di attuare, in piena autonomia, un serio piano di sviluppo della nostra comunità, sia da ogni eventuale tentativo di ripiegare la nostra città su sé stessa in una dimensione chiusa, autoreferenziale e per nulla produttiva”.

Le alleanze

Per Amare, Città Protagonista, Città Pubblica e Movimento Libero “l’elaborazione di tale proposta impone, in tal senso, un coinvolgimento largo ma definito di quanti possano mettere a disposizione impegno, serietà, passione, esperienza, competenza, altruismo, entusiasmo per determinare un nuovo assetto politico e costruire un’idea di governo che, oltrepassando sterili contrapposizioni prive di contenuti, si regga su una pianificazione coesa e partecipata. Sono queste le basi per la nascita di un grande polo alternativo, inclusivo e partecipativo, per rilanciare la città di Pontecagnano Faiano.Un polo che si consolida con l’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini, la concertazione tra le espressioni civiche, le forze politiche moderate e associative che condividono, insieme, la necessità di istituire una proposta unitaria, credibile, innovativa, solida e ben differente da una visione di cambiamento che si è rivelata totalmente fallimentare. Un polo che ragiona, ascolta e poi decide ma senza accettare imposizioni e vincoli che possano minare la natura della proposta politica stessa”.

L’appello finale: