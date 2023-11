Pontecagnano, Bisogno: “Lanzara colleziona solo incarichi"

“Ormai Pontecagnano Faiano ha un sindaco che colleziona incarichi”. Lo denuncia il capogruppo di Città Pubblica Giuseppe Bisogno, che prende di mira le ultime nomine che sono state conferite a Giuseppe Lanzara a livello locale e regionale.

Le critiche a Lanzara

Il consigliere comunale ricorda: “Nelle settimane scorse è stato nominato presidente del sub ambito Picentini-Battipaglia per la gestione del ciclo rifiuti. Peccato che nello stesso periodo la Regione ha inviato al Comune un decreto ingiuntivo per restituire gli oltre centomila euro spesi per la progettazione dell’impianto di compostaggio a ridosso della nostra fascia costiera. Una scelta scellerata e cieca per la quale dovranno pagare tutti i cittadini. Come se non bastasse - aggiunge Bisogno - il sindaco è stato anche nominato referente del Masterplan Litorale Salerno Sud, chiamato a ridisegnare la costa a sud di Salerno. Un vero e proprio paradosso visto che dal 2018 ad oggi l’amministrazione da lui guidata non è stata capace di accendere neanche un lampione sulla fascia costiera e l’unico progetto che ha saputo concepire è stato quello di immaginare un impianto di trattamento rifiuti a pochi passi dal mare. Per non parlare dell'assenza di sicurezza e dello stato di abbandono in cui versa la litoranea, sui quali stendo un velo pietoso. In ogni caso, ci fa piacere che il sindaco abbia cambiato idea e che abbia cominciato a parlare di turismo e sviluppo. Noi lo abbiamo fatto in campagna elettorale e continueremo a farlo, consapevoli che il litorale rappresenti il vero volano di sviluppo e di crescita per il territorio di Pontecagnano Faiano. Noi continueremo a fare la nostra parte, sempre" conclude Bisogno.