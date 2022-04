Pontecagnano, Cammarano: “No alla stazione dei carabinieri al posto del Parco delle Sorgenti”

“Nell’area dove l’amministrazione comunale di Pontecagnano avrebbe dovuto far sorgere il Parco delle sorgenti del Formola, si vuole invece costruire una nuova caserma dei carabinieri. Sembra paradossale prevedere una colata di cemento in un perimetro che si intendeva tutelare e rilanciare dal punto di vista ambientale, ma anche di vivibilità per l’intera comunità. Senza dimenticare i costi che lieviteranno sensibilmente per la presenza di una falda acquifera affiorante”. Lo denuncia il presidente della Commissione regionale speciale Aree Interne e consigliere regionale M5S Michele Cammarano, che sulla vicenda ha depositato un’interrogazione alla giunta regionale “anche su sollecitazione – precisa Cammarano – dei nostri attivisti e dei volontari dell’associazione Italia Nostra”.“Dobbiamo assolutamente farci garanti di un sano rapporto tra urbanizzazione e aree naturali, in considerazione anche della vocazione rurale del territorio. Per questo - ha concluso il consigliere regionale - vogliamo aprire una riflessione con Regione e Comune perché vengano individuate aree alternative dove edificare il nuovo presidio dell’Arma”.