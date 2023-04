Elezioni a Pontecagnano, "Movimento Legalità e Trasparenza" a supporto di Giuseppe Lanzara

Il Movimento Legalità e Trasparenza ha visto già la nascita di circoli in Puglia e Campania, partecipando da protagonista, in varie realtà comunali. Si è organizzato ora per presentare il suo progetto anche nel Comune di Pontecagnano Faiano. I principi ispiratori sono il confronto ed il dialogo, verso una tutela del cittadino e la soluzione ai problemi.

I dettagli

"L’azione politica sul territorio ci ha insegnato a non esaltarci per i successi e non deprimerci per i fallimenti. Abbiamo constatato che anche forze piccole ma determinate e coerenti nel perseguire il bene pubblico, possono incidere sulle scelte istituzionali", ha detto la presidente Raffaella Ferrentino. "Dopo un pacato confronto con il sindaco Giuseppe Lanzara in seno al Movimento, Legalità e Trasparenza si è deciso di sostenere il suo progetto perché ancorato a valori saldi. Non è la prima volta che il Movimento sceglie il candidato Lanzara, ciò perché ci troviamo di fronte ad un professionista serio, responsabile che ama la sua città e i suoi cittadini, condividendo i valori imperniati sulla tutela del cittadino. La nostra azione di cittadinanza attiva continua quindi sul territorio di Pontecagnano Faiano, partendo dal basso, attraverso l’ascolto delle periferie e di tutti coloro che si sono dati una rassegnazione a non rendersi più partecipi ad una vita pubblica".