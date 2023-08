Pontecagnano, l'opposizione all'attacco: "La città è deserta, cartellone degli eventi cercasi"

“Un’altra estate senza cartellone degli eventi nella nostra Città. Anche quest’anno Pontecagnano Faiano si distingue per un triste quanto incomprensibile primato. E’ tra i pochissimi comuni a non aver promosso una rassegna estiva. L’Amministrazione Comunale, inspiegabilmente, non ha, infatti, predisposto alcun programma di iniziative che avrebbe sicuramente contribuito a valorizzare il nostro territorio richiamando residenti e visitatori”. È quanto si legge in una nota firmata dai sei consiglieri di opposizione di Pontecagnano Faiano Giuseppe Bisogno e Mariella Dell’Angelo (Città Pubblica), Gianfranco Ferro (Forza Italia), Donato Pierro (Legàti-Città Protagonista), Raffaele Silvestri (Fratelli d’Italia) e Marco Vecchione (Movimento Libero).

Le critiche

Nel mirino la mancata realizzazione di un cartellone degli eventi estivi. “Tutto è affidato alla creatività e alla passione di parrocchie, associazioni e comitati che, con tanto impegno e poche risorse, si prodigano organizzando momenti di grande spessore socio-culturale” si legge ancora nella nota. “Momenti che – scrivono i consiglieri - meriterebbero, senza dubbio, maggiore dignità e visibilità all’interno di un cartellone che dovrebbe vedere il Comune di Pontecagnano Faiano, non solo sostenitore con patrocini e contributi, ma autentico ideatore, promotore e coordinatore al fine di favorire il massimo coinvolgimento e sfruttare appieno il potenziale delle manifestazioni. Invece nulla è stato proposto da parte dell’Amministrazione e le poche occasioni di svago e intrattenimento sono state totalmente delegate ai cittadini con Sindaco, Assessori e Consiglieri di maggioranza quasi sempre assenti agli appuntamenti e in altro impegnati. Niente è stato previsto dall’Amministrazione Comunale per Pontecagnano centro così come nulla è stato programmato per il borgo di Faiano, per la litoranea e per tutte le aree del nostro territorio. E di iniziative culturali nemmeno l’ombra. Un’inerzia che non trova davvero alcuna giustificazione. Un’inerzia che stride con l’euforia e i propositi mostrati prima e dopo la campagna elettorale. Il risultato è una cittadina, anche a luglio e agosto, quasi sempre deserta, animata solo in alcuni punti di incontro e in rare occasioni; il risultato sono tantissime famiglie costrette a raggiungere i comuni vicini che, invece, assicurano una proposta eterogenea ricca di appuntamenti, nei mesi estivi e, spesso, anche in inverno, con notevoli benefici da un punto di vista socio-culturale e anche per le attività commerciali della zona. In tal senso, chiediamo al Sindaco di pianificare, già da inizio settembre, una rassegna per il periodo natalizio coinvolgendo realmente il territorio, con associazioni, Pro Loco, comitati, parrocchie, attività produttive, recependo ogni istanza che vada nell’interesse di una città più viva e attrattiva. Un cartellone frutto di una programmazione che sia davvero concertata e puntuale e non si riduca ad un confronto a pochi giorni dal Natale, come il Sindaco ci ha oramai abituati. Una programmazione che, allo stesso tempo, sia ben differente da quanto avvenuto negli ultimi anni dove investimenti di centinaia di migliaia di euro non hanno regalato né il clima magico e caratteristico dei giorni di festa nelle nostre strade né alcuna ricaduta positiva sul territorio per la totale assenza di visione e condivisione”. Dall'amministrazione comunale nessuna replica ufficiale.