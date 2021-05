Pontecagnano Faiano: Agata Bisogno aderisce ad "Energie"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il sottoscritto, Antonio Malangone, Segretario di “Eneregie”, secondo soggetto politico nella Città di Pontecagnano Faiano, a nome del Presidente: Marco Erra, degli iscritti, del Consiglio Direttivo, Del Consiglio Esecutivo; del Gruppo Consiliare composto da Gaetano Nappo (Capogruppo) ed Antonio Avallone (Presidente della Commissione Consiliare Urbanistica e territorio - LLPP - Infrastrutture ed altri focus); del nostro Assessore: Raffaele Sica (LLPP - Manutenzioni - Beni Patrimoniali - Demanio - Infrastrutture - AAPP ed altre deleghe); trasmette il presente per comunicare quanto segue: Ha maturato la convinzione di aderisce al nostro progetto Politico ed Amministrativo: Agata Bisogno. Donna, Moglie, Madre e Nonna, Agata svolge da circa 40 anni la professione di Avvocato in Pontecagnano Faiano. Oltre al suo impegno dedito all’esercizio della professione, Agata, si è impegnata per anni nell’ambito della politica forense e nel sociale manifestando sempre un libero ed autonomo spirito di servizio e di volontariato.

Attraverso le sue esperienze e competenze, “Energie”, irrobustisce la sua struttura, la sua capacità di analisi ed elaborazione nell’ottica concreta ed operativa di individuare proposte e soluzioni sostenibili alle tante problematiche che attanagliano la Comunità di Pontecagnano Faiano. SARS-COVID 19, ha determinato una condizione di precarietà sociale, civile, politica e soprattutto economica minando lo sviluppo dei rapporti e delle relazioni, il confronto ed il lavoro in ogni forma e dimensione in maniera drammatica.

Tale situazione, dunque, presuppone che ognuno di noi svolga la sua parte responsabilmente nei contesti di riferimento (famiglia - lavoro - relazioni sociali ), per RICOSTRUIRE nelle comunità di appartenenza un vivere comune all’insegna di nuove possibilità e prospettive di avvenire . Dunque, l’impegno di AGATA unitamente ad “Energie” ed alla Amministrazione guidata dal Sindaco Giuseppe Lanzara, si muove nella direzione di “mettere assieme per unire e non per dividere”; per dare una mano e non per disfare, per sostenere lo sviluppo e la crescita di Pontecagnano Faiano, che, mai come ora ha necessità dell’impegno e del lavoro di tutti.