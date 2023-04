Edilizia popolare a Pontecagnano Faiano, Bisogno: "Aiutiamo i giovani a comprare casa"

Aiutare i giovani ad acquistare una casa a Pontecagnano Faiano. E’ questo uno degli obiettivi del candidato sindaco civico, appoggiato anche dal centrodestra unito, Giuseppe Bisogno che punta a lanciare un piano di edilizia popolare.

La proposta

L'imprenditore pontecagnanese su Facebook spiega: "Capita spesso che i giovani (e non solo) riscontrino difficoltà nell’accedere al credito bancario per acquistare una casa. Abbiamo il dovere di fornire una risposta concreta a tutti coloro che aspirano ad avere una casa a costi accessibili. In che modo? Utilizzando i fondi pubblici disponibili per realizzare alloggi sociali per la locazione a canone calmierato e la vendita a prezzi convenzionati. Una buona amministrazione - conclude Bisogno - non può non partire dalle esigenze dei più deboli”.