Elezioni comunali a Pontecagnano Faiano: Lanzara c'è, Sica e Bisogno in stand by

C’è già pronta la candidatura, per il secondo mandato da sindaco di Pontecagnano Faiano, per l’attuale primo cittadino Giuseppe Lanzara, uomo del Partito Democratico, sostenuto tra gli altri dal deputato Piero De Luca (primogenito del governatore della Campania). Partiti e civiche si stanno già organizzando per la prossima campagna elettorale nel centro dei Picentini che, di certo, rappresenta la sfida più avvincente ed incerta.

I possibili avversari

Con il centro destra c’è l’ex storico sindaco di Pontecagnano Faiano Ernesto Sica, deciso a tornare alla guida di Palazzo di Città, dopo aver lasciato spazio ad altri candidati 5 anni fa. Sica è in attesa del via libera delle segreterie provinciali del centrodestra, anche dopo l'intesa tra Forza Italia e Udc. Civici? Ce ne sono e sono almeno quattro liste che guardano con grande interesse alla possibile candidatura a sindaco di Giuseppe Bisogno, l’imprenditore di Pontecagnano Faiano che, già cinque anni fa, fu in procinto di scendere in campo salvo, poi, ritirarsi. Questa potrebbe essere per lui la volta buona, a meno che non decida di fare nuovamente un passo indietro e di sostenere un altro candidato, sempre alternativo a Lanzara.