Pontecagnano, l'affondo dell'ex assessore Spina: "Amministrazione senza visione"

"L'amministrazione comunale manca di una visione". Ritorno in campo con Assemblea Ecologista per l'ex assessore all'Ambiente di Pontecagnano Faiano, Carmine Spina. L'adesione al coordinamento di realtà locali e nazionali di stampo ambientalista rappresenta per Spina l'occasione per intervenire su una serie di tematiche che hanno caratterizzato il suo mandato di assessore fino alla revoca disposta dal sindaco Lanzara lo scorso 8 ottobre.

Le dichiarazioni

Al centro dell'intervento di Spina la questione rifiuti, infiammatasi nuovamente dopo le ultime notizie relative alla possibile riconversione del sito di Sardone ad impianto di compostaggio, con buona pace del progetto Ecodistretto. "La mancanza di visione in questo campo - sottolinea Spina - è totale. Dalle ultime notizie apprendo che siamo ritornati indietro. Quindi tutte le idee messe in campo sull'Ecodistretto e sulla conversione di Sardone non trovano più corrispondenza nei fatti". Sul Puc, invece, Spina si chiede: "Quali sono le linee? Ancora non lo sappiamo. Quando facevo parte della giunta avevavmo messo insieme delle idee che andavano in una direzione. Vediamo se saranno riprese e se vedranno mai la luce. Il mio timore è che su questa, come su altre situazioni, non ci sia una una visione di sviluppo del territorio». A chiudere il cerchio chiusura il tema litorale: "Bisogna togliersi la maschera - spiega Spina - e capire realmente cosa si voglia fare. I cittadini di Pontecagnano non sentono la fascia costiera come parte integrante del territorio. Per questo in passato avevamo pensato di realizzare una serie di percorsi ciclabili chiamati a connettere le varie aree della città ed avvicinarne le varie parti. La litoranea è una grande risorsa e merita una seria prospettiva di sviluppo".