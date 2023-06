Pontecagnano, il Lanzara bis comincia con due consigli comunali in un giorno

La seconda consiliatura targata Lanzara si apre con due consigli comunali in un solo giorno. Il sindaco, infatti, ha convocato per il 16 giugno due sedute dell'assise: la prima alle 11 e la seconda alle 17. Entrambe le sedute si terranno nell'ex tabacchificio Centola.

Gli ordini del giorno

Nella prima seduta ci sarà il giuramento del sindaco e la comunicazione dei componenti della giunta. Prevista anche l'elezione del presidente del consiglio comunale e del vicepresidente. Le cariche in questione, nella prima votazione, dovranno essere elette dai due terzi del consiglio. Qualora ciò non avvenga, l'elezione si ripeterà nella seduta del pomeriggio, quando basteranno i voti della sola maggioranza per eleggere il presidente designato, Francesco Fusco del Partito Democratico. Nella seduta del pomeriggio, oltre all'eventuale seconda votazione, saranno anche nominati i componenti ed i presidenti delle commissioni consiliari.