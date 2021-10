Pontecagnano, slitta l'elezione del presidente del consiglio comunale: Fusco in stand by

Slitta l’elezione di Francesco Fusco a presidente del consiglio comunale di Pontecagnano Faiano. Nel corso della seduta di ieri dell’assise municipale, infatti, non ci sono stati i due terzi dei voti dei consiglieri comunali. Dieci le preferenze per Fusco, sei per Nunzia Fiore (Campania Libera), sempre esponente della maggioranza, che è stata votata dai consiglieri di opposizione.

Il dibattito

Bisognerà attendere, dunque, la prossima seduta del consiglio comunale per conoscere il nome del successore di Dario Vaccaro, nominato di recente assessore. Il sindaco Giuseppe Lanzara aveva chiesto alla minoranza di convergere sul nome di Fusco ricordando che tre anni fa proprio il nome dell’esponente del Pd “fu proposto dalla minoranza”. Immediata la replica del consigliere di Forza Italia Francesco Pastore: “Fusco fu proposto da me perché era il consigliere anziano non perché mi era simpatico”.

La staffetta

Nel corso della seduta è stata votata anche la surroga di Gabriella Vernieri, entrata in consiglio al posto di Vaccato in quota "Sveglia".