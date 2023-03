Elezioni a Pontecagnano, Bisogno: "Ora un patto territoriale per rilanciare la fascia costiera"

"Un progetto nato non per opportunismo, come qualcuno ha insinuato, ma per dare un’opportunità a Pontecagnano Faiano". È stata scandita da queste parole l'apertura del comitato del candidato sindaco Giuseppe Bisogno, tenutasi ieri mattina. Il candidato sindaco (appoggiato da Città Pubblica, Amare, Città Protagonista, Movimento Libero, Movimento Democratico, Noi Moderati, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Udc, Liberali e Riformisti Nuovo Psi, Popolo della Famiglia) ha tracciato le linee guida programmatiche che saranno al centro dell'agenda politica della nuova amministrazione comunale.

Le priorità

In cima alle priorità il coinvolgimento dei giovani ("Solo attraverso la capacità di ascoltarli e di capire le loro esigenze senza alcun tipo di pregiudizio riusciremo ad offrigli opportunità") e la rinascita della fascia costiera: "Il litorale - ha spiegato Bisogno - è la nostra vera ricchezza e deve diventare un volano di sviluppo. C’è bisogno di un patto territoriale tra residenti ed operatori economici: solo così il litorale può esprimere il suo potenziale e far diventare, finalmente, Pontecagnano Faiano una città di mare". "Il nostro - ha spiegato - progetto ambizioso che si baserà su un rapporto diretto con le forze che governano a livello nazionale e con le quali abbiamo già iniziato ad interloquire in maniera attiva. Vogliamo spendere ogni energia per rendere la nostra città più sicura, più ricca, più solidale e più bella. Abbiamo il dovere di farlo e io ci metterò tutto me stesso, tutto il mio cuore e tutta la mia correttezza verso gli avversari ricordando a tutti che la storia non si inventa, ma è parte di noi".