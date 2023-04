Elezioni a Pontecagnano, il sottosegretario Ferrante con Bisogno: "Da qui avviso di sfratto per De Luca"

Forza Italia a sostegno del candidato sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Bisogno. Questa sera è arrivato il sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti Tullio Ferrante (eletto proprio nel listino proporzionale salernitano) insieme all’europarlamentare salernitana Isabella Adinolfi. Ad accoglierli, oltre all’aspirante primo cittadino, il co-coordinatore provinciale Francesco Pastore, il coordinatore cittadino Gianfranco Ferro, il consigliere provinciale Giuseppe Ruberto, dirigenti di partito e i militanti del movimento giovanile berlusconiano.

L’assist di Ferrante

L’esponente del Governo Meloni ha lanciato un appello agli elettori di Pontecagnano Faiano: “Oggi ho incontrato semplici cittadini, giovani, professionisti, imprenditori, amministratori locali, dirigenti di partito. Tutti accomunati dallo stesso obiettivo: liberare la città dal malgoverno delle sinistre ed inviare un definitivo avviso di sfratto al Governatore De Luca. Il 14 ed il 15 maggio votate Forza Italia e Giuseppe Bisogno Sindaco”.

L'obietivo di Bisogno

Il candidato sindaco civico, appoggiato dal centrodestra unito, ha spiegato: “Un incontro proficuo, in cui abbiamo avuto modo di parlare dei tanti progetti che abbiamo in mente per Pontecagnano Faiano. Abbiamo ribadito l'importanza di instaurare un rapporto con il governo centrale al fine di mettere al centro alcuni temi fondamentali per la città: tra questi, il vincolo paesaggistico che in parte limita lo sviluppo del nostro territorio, la metropolitana che attraverserà la città, e le infrastrutture legate all'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi. Pontecagnano Faiano ha tante risorse e in quanto tale va valorizzata” ha concluso Bisogno.