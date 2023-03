Elezioni a Pontecagnano Faiano, Bisogno e Lanzara aprono i comitati: domenica sfida a distanza

Sarà una domenica politicamente calda, quella di domani, per il comune di Pontecagnano Faiano: nella stessa giornata, a distanza di pochi minuti, sia il candidato sindaco civico sostenuto anche dal centrodestra unito Giuseppe Bisogno che per il primo cittadino uscente del centrosinistra Giuseppe Lanzara apriranno ufficialmente i rispettivi comitati elettorali.

Gli appuntamenti

Partirà per primo Lanzara con l’apertura del suo comitato elettorale di Piazza Sabbato 15: appuntamento per i fedelissimi del primo cittadino in carica del Pd a partire dalle ore 11; mezz’ora dopo, alle 11.30, toccherà a Bisogno ed alla sua squadra lungo il centrale Corso Umberto 151. Da domani, dunque, partirà ufficialmente la campagna elettorale per le Comunali 2023 a Pontecagnano Faiano con una sfida all’ultimo voto.