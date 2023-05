Elezioni a Pontecagnano, intervista a Corrado (FdI): "Sempre dalla stessa parte, pronto a rappresentare la città"

E’ uno dei volti giovani della campagna elettorale in corso a Pontecagnano Faiano. Lui è Giuseppe Corrado, commissario cittadino di Fratelli d’Italia e candidato nella lista del partito di Giorgia Meloni per il rinnovo del consiglio comunale al fianco del candidato sindaco Giuseppe Bisogno. Ha 35 anni e per professione si occupa di risorse umane e relazioni sindacali.

Cinque anni fa, fu il primo dei non eletti del Movimento Libero. Questa volta è in prima linea con il suo partito di sempre, Fratelli d'italia. Perché ha deciso di tentare di nuovo la corsa per il consiglio comunale?

“Credo fortemente nel valore delle idee che diventano azione: per questo sono in prima linea, anche per dare l'esempio come commissario cittadino che la sfida è difficile ma non impossibile. La candidatura molti la vedono come un'opportunità o visibilità, io la vedo, invece, come un servizio per la comunità e per la città”.

Come sta affrontando questa campagna elettorale?

“Sono sereno: sono un veterano della politica e delle campagne elettorali. Non ne ho l'ossessione ma so che sono parte di un percorso: anzi possiamo dire che sono non il culmine, ma il momento in cui si capisce se quello che si è seminato ha dato i frutti e per comprendere come seminare in seguito. La campagna elettorale è una fase di analisi”.

Quali sono le principali critiche che rivolge al sindaco Lanzara?

“La prima è quella di essere succube di ciò che succede a Salerno. Non guarda Pontecagnano Faiano come una città con la propria storia, le proprie peculiarità e le proprie bellezze, ma come un quartiere di Salerno: cosi mortifica la nostra identità. Altra critica è quella di tirare a campare: la nostra città manca di visione, di idee. Ha cancellato dal vocabolario le parole futuro e sviluppo. Infine credo che deve essere davvero valorizzato il fronte mare, che ad oggi è un tesoro sotterrato”.

Perché un cittadino di Pontecagnano Faiano, magari indeciso, dovrebbe votare Corrado e Bisogno sindaco?

“Parto dalla scelta di Bisogno: è una scelta di libertà e di indipendenza. Significa poter appartenere con orgoglio a Pontecagnano Faiano. Siamo stati 5 anni troppo spesso legati e succubi agli indirizzi politici del Partito Democratico salernitano e agli interessi del governatore. Scegliere me significa scegliere la parte sana della politica, significa premiare la passione, la coerenza e dare fiducia ad una persona che si propone di rappresentare in consiglio comunale una comunità”.