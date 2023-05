Elezioni a Pontecagnano, intervista a Marino (Ora Noi): "In campo per continuare quel solco tracciato da mio padre"

Tra i candidati di punta della lista “Ora Noi!”, che a Pontecagnano Faiano sostiene la ricandidatura a sindaco di Giuseppe Lanzara (Pd), c’è Vittorio Marino. Trentacinque anni, di professione operatore Caf, Marino è da sempre impegnato nel mondo delle associazioni e dello sport.

Com’è nata la candidatura al consiglio comunale?

“Sono stato sempre vicino alla politica sin da bambino, erano gli anni in cui il mio caro padre sedeva tra i banchi del consiglio comunale di questa Città ed è stato proprio lui a trasmettermi la passione per i temi che riguardano la vita della polis. L’associazionismo, lo sport, la vicinanza e il supporto alle istanze dei comuni cittadini fanno da sempre parte della mia vita e della mia cifra umana e personale. Oggi, con il candidato sindaco giusto, sento che sia finalmente arrivato per me il momento di scendere in campo e di continuare quel solco tracciato da mio padre e improvvisamente interrotto anni fa”.

Perché ha deciso di accettare questa sfida?

“Accettare la sfida è stato per me semplicissimo, proprio perché spinto dalla passione di cui parlavamo. E il merito va a Giuseppe Lanzara che ha saputo intercettarla e coinvolgermi appieno nel suo progetto. Ho sempre ammirato la figura di Giuseppe e la sua capacità di mettere la comunità al centro del proprio operato. Con serenità, anche nei momenti storici più difficili, ha sempre portato avanti gli impegni assunti, garantendo un’amministrazione comunale continuativa ed efficiente, all’altezza delle esigenze dei cittadini”.

Come sta conducendo questa campagna elettorale? Di cosa ha bisogno la città?

Sto vivendo una campagna elettorale fantastica in quello che è il mio habitat naturale: in strada tra la gente. Incontrare i cittadini, pormi al loro ascolto, poter essere di aiuto o supporto, è la cosa che, oltre a far parte del mio lavoro, più mi affascina e gratifica. Chi mi conosce sa che potrà trovarmi sempre disponibile al servizio della gente. Credo che anziani, bambini e famiglie meno fortunate siano le voci che hanno bisogno e dovranno trovare più ascolto. Poi interventi di riqualificazione, nuove realizzazioni, infrastrutture per una città più moderna e sostenibile: penso alla conversione dell’ex tabacchificio Centola in laboratorio socioculturale permanente, all’ estensione della linea metropolitana di Salerno con una fermata alle spalle di Via S. Pertini a Sant’Antonio, alla creazione di un mercato stabile per il commercio dei prodotti locali a Picciola; queste sono solo alcune delle idee che condivido con gli altri amici candidati nella lista “Ora Noi”.

Perché un cittadino, magari un giovane indeciso sul voto, dovrebbe votare per te e Lanzara sindaco?

“La nostra lista “Ora Noi” sposa pienamente i valori socioculturali del programma di Giuseppe Lanzara e ha come obiettivo principale lo sviluppo sociale del territorio, favorendo da un lato tutte le iniziative di rilancio culturale della città e dall’altro rafforzando il sostegno della comunità verso le fasce di società più fragili e bisognose tra cui proprio i giovani”.