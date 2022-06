Pontecagnano Faiano, la Lega di Salvini presenta il direttivo: ecco tutti i nomi

La Lega di Matteo Salvini si rafforza a Pontecagnano Faiano. Il coordinatore cittadino Mario Vivone e la responsabile della zona Sele-Picentini Maria Michela Albano presentano il direttivo cittadino del partito, che è composto da: Ettore Sica (vice coordinatore), Marcella Faggiano (portavoce), Patrizia Chiangone (responsabile relazioni esterne), Guido Pagano (responsabile tesseramento).

Il commento

"Questo direttivo - spiegano Vivone e Albano - rappresenta la fase embrionale di un processo che porterà ad un ampliamento dello stesso. Ripartiamo con entusiasmo per affrontare i temi importanti per il futuro della città di Pontecagnano Faiano. La nostra sfida - sottolineano - è quella di avvicinare nuovamente i cittadini alla politica e di rimettere al centro le loro istanze, da troppo tempo non considerate dall'attuale governo".