Elezioni a Pontecagnano, Mangino si candida con Lanzara: "Ecco il motivo"

La consigliera comunale Isabella Mangino annuncia il suo passaggio nel movimento civico “Energie” in vista delle prossime elezioni amministrative a Pontecagnano Faiano nella coalizione del candidato sindaco Giuseppe Lanzara. Una scelta che definisce "ponderata", " figlia dell’esperienza degli ultimi cinque anni in consiglio comunale e dell’amore per il territorio". Mangino, nelle scorse settimane, si era dichiarata indipendente in consiglio comunale dopo aver lasciato il Movimento Libero.

L'annuncio

“La scelta di aderire ad Energie - spiega Mangino - parte da un ragionamento e dell’analisi della società e della politica di Pontecagnano Faiano in questi ultimi anni. La mia scelta non vuole essere contro nessuno, non vuole esprimere altri ‘no’ ma dire ‘sì’ alla nostra gente. Sono convinta che la sfida del sindaco uscente Lanzara sia da cogliere e sostenere”. “In questi anni - aggiunge - ho pensato molto al futuro, nella convinzione che fosse importante dare una continuità ai programmi prefissi e inizialmente ho cercato di farlo tenendo insieme il gruppo di minoranza di cui facevo parte. Tuttavia, ad un certo punto, hanno iniziato ad emergere dei personalismi e la situazione di divisione che si è venuta a creare mi ha portato a rendermi conto che non condividevo nulla. Così nei mesi scorsi, preso atto che era inutile insistere, ho deciso di rinunciare alla funzione di collante, realizzando che il futuro non sarebbe potuto passare attraverso esponenti della vecchia amministrazione che ancora oggi ritroviamo nelle liste altrui”. Le sfide dei prossimi anni sono numerose: “Le priorità da cui partire sono tante. Penso, ad esempio, alla fascia costiera, che va sviluppata in quanto fondamentale per il futuro del territorio. Riqualificarla e renderla vivibile deve essere un obiettivo imprescindibile. Stesso discorso per quel che riguarda l’aeroporto, la cui crescita può rappresentare un’opportunità di sbocco lavorativo per i troppi giovani che lasciano questa terra. Per quanto mi riguarda continuerò a combattere per il mio territorio perché qui ho le mie radici e ne sono orgogliosa”.