Pontecagnano Faiano, Silvestri “Commissario” del circolo cittadino di Fdi

Sono lieto di comunicare che, in data odierna, la Presidenza Provinciale di Fratelli d’Italia Salerno mi ha conferito l’incarico di “Commissario” del circolo cittadino del Comune di Pontecagnano Faiano. Desidero ringraziare per la fiducia, la stima ed il sostegno che mi sono stati accordati, il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale On.le Edmondo Cirielli, il Commissario Regionale FDI Campania Sen. Antonio Iannone, il Presidente Provinciale FDI Salerno dott. Giuseppe Fabbricatore ed il Responsabile Provinciale Enti Locali FDI Salerno dott. Italo Cirielli. Ringrazio, inoltre, tutti coloro i quali mi hanno preceduto e che hanno sostenuto Fratelli d’Italia in questi anni contribuendo al raggiungimento del prestigioso traguardo, a livello nazionale, di partito di “maggioranza relativa”. Mi attende un lavoro impegnativo ma, allo stesso tempo, stimolante e avvincente considerato che Fratelli d’Italia nella nostra città è già una realtà importante e ciò è testimoniato dallo straordinario risultato ottenuto nell’ultima campagna elettorale delle elezioni al Parlamento Europeo. Dobbiamo e possiamo andare “oltre” e ambire a risultati più importanti perché i valori fondanti del nostro partito che pongono al centro l’uomo, la libertà, il rispetto della vita, l’identità sono condivisi da milioni di cittadini in Italia come in Europa. E’, pertanto, con questo entusiasmo che bisognerà “lavorare per unire” e “dialogare” con le Istituzioni pubbliche e private, le associazioni, le rappresentanze d’impresa, dei lavoratori e degli ordini professionali con l’obiettivo di creare una classe dirigente seria e competente che possa contribuire a rilanciare la nostra città.

Raffaele Silvestri