Elezioni comunali a Pontecagnano Faiano: il M5S candida a sindaco Matteo Maria Zoccoli

Il M5S sarà presente alle elezioni comunali di Pontecagnano Faiano. Il movimento politico che fa capo a Giuseppe Conte ha ufficializzato, oggi, la candidatura a sindaco di Matteo Maria Zoccoli, 35 anni, imprenditore agricolo, storico attivista pentastellato, che è stato designato dal gruppo locale e dalla coordinatrice provinciale Virginia Villani. Ancora non è dato sapere cosa faranno Sinistra Italiana e Possibile, che proprio con il M5S avevano iniziato una collaborazione politica e livello cittadino. Nel comune di Pontecagnano Faiano, alle ultime politiche di settembre 2022, il Movimento Cinque Stelle ha raccolto 3mila voti.

"Fare politica non significa mettere insieme 16 nomi su un foglio di carta, non significa essere più o meno bravi a convincere l'amico o il parente a seguirti in un percorso di un mese o due. Fare politica per noi significa sentire l'esigenza fisica di prendersi uno spazio, non per interessi personali, ma per condividerlo con gli altri, senza la volontà di prevalere a tutti i costi. La condivisione, lì dove per decenni c'è stata sopraffazione, è un esercizio anti-Sistema potentissimo e noi in questi anni abbiamo cercato come un mantra di promuoverla. Il nostro percorso ha davvero uno scopo impronunciabile: decolonizzare Pontecagnano Faiano favorendo l'articolazione di una coscienza politica post-colonialista e intersezionale. Decolonizzare Pontecagnano Faiano significa estirpare le supremazie culturali e sociali che si manifestano con violenza più o meno evidente tra italiani e migranti, tra uomini e donne, tra centro e periferia. La completa assenza di queste sensibilità ha permesso negli ultimi decenni la moltiplicazione di ferite che hanno lacerato un tessuto sociale già sfibrato da politiche del lavoro fallimentari e inique, dalla completa assenza di politiche di edilizia popolare a favore della nebbiosa idea dell'Edilizia Residenziale Sociale, uno strumento con maglie troppo larghe per essere seriamente da bilanciamento. Noi vogliamo rispondere a questa necessità aprendo spazi di confronto per l'azione politica, proponendo teoria e approfondimento a un pubblico desideroso di narrazioni stimolanti, rianimando la ricchezza tematica e stilistica dei discorsi politici e culturali, e cercando un nuovo Gramsci, un nuovo Ken Loach o una giovane Greta Thunberg".