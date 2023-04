Elezioni a Pontecagnano Faiano, Lanzara invia lettera con logo del Comune ai residenti: è polemica

E’ polemica politica a Pontecagnano Faiano dove, questa mattina, i residenti di via Verdi hanno ricevuto una lettera da parte del sindaco Giuseppe Lanzara e dall’assessore ai lavori pubblici Raffaele Sica con la quale annunciano interventi per riqualificare la zona.

La polemica

Alcuni abitanti, però, hanno consegnato la missiva al candidato sindaco civico, appoggiato anche dal centrodestra unito Giuseppe Bisogno, il quale è il principale avversario proprio di Lanzara alle prossime elezioni comunali. “Nella letterina, firmata su carta intestata del Comune, si annunciano due mirabolanti interventi, con tanto di progetto, che nei cinque anni precedenti l'amministrazione non ha ritenuto opportuno programmare né realizzare. Chiedo a questi signori che governano (ancora per poco) la città: ma pensate davvero di prendere in giro i cittadini?Pensate davvero che basti una letterina per cancellare cinque anni di vuoto, di assenza di visione e di indifferenza nei confronti dei quartieri della città? La cosa pubblica va rispettata in quanto di tutti”.

L'appello al Prefetto

Bisogno è pronto a rivolgersi alla Prefettura: “Inviare una lettera su carta intestata del Comune in piena campagna elettorale va in senso totalmente contrario. Per questo motivo sto valutando di inviare una segnalazione al prefetto affinché valuti l'eventuale illegittimità di un atto che viola le regole democratiche”.