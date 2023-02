Elezioni a Pontecagnano, Mangino lascia il Movimento Libero: "Sono indipendente"

La consigliera comunale di Pontecagnano Faiano Isabella Mangino ha protocollato le sue dimissioni dal gruppo consiliare di Movimento Libero dichiarandosi indipendente. Alla base della decisione la mancata condivisione del percorso politico intrapreso da Movimento Libero negli ultimi mesi ma anche il mancato confronto sulla scelta del candidato sindaco da appoggiare.

L’annuncio

"Ho deciso di dichiararmi indipendente perché ritengo che non ci siano più presupposti per proseguire un cammino comune. L'assenza di condivisione e di confronto sui programmi e sui progetti da intraprendere - spiega Mangino - ha completamente disatteso lo spirito originario che mi aveva portato ad aderire al gruppo di Movimento Libero. Continuerò a fare la mia parte per Pontecagnano Faiano, intervenendo là dove necessario per tutelare gli interessi della comunità e condividendo i provvedimenti che riterrò giusti per lo sviluppo del territorio. A Pontecagnano Faiano sono radicate le mie origini, la mia famiglia ed il mio lavoro ed è qui che continuerò a dare il mio contributo".