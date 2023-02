Manifesti elettorali a Pontecagnano, il Comune copre quelli di Bisogno: "Abusivi? Macchè, ecco il bollettino"

Scoppia la prima polemica in vista delle elezioni comunali di Pontecagnano Faiano. Alcuni manifesti che annuncia la candidatura a sindaco di Giuseppe Bisogno sono stati coperti con la scritta “Affissione abusiva” con il logo del Comune.

La smentita dell'imprenditore

Ma è lo stesso imprenditore, sostenuto da quattro liste civiche, a smentire gli uffici municipali pubblicando il bollettino pagato regolarmente per l’affissione dei manifesti. “Nonostante il bollettino pagato regolarmente ed il parere favorevole degli uffici, si è pensato bene di gettare fango sulla mia persona e sulla squadra che mi sostiene, alludendo ad una presunta affissione abusiva. Non solo: la maggior parte dei manifesti è stata già coperta dopo neanche 24 ore, in totale dispregio delle regole che prevedono un'affissione visibile di 10 giorni. Quello che è accaduto rappresenta uno schiaffo alla democrazia ed al confronto. Un qualcosa di indegno per un paese civile che come tale si definisce. L'augurio è che la campagna elettorale resti nei confini della dialettica fra le parti e che si possa discutere realmente del futuro di Pontecagnano Faiano senza ricorrere a mezzucci che sono totalmente estranei al gioco democratico”.