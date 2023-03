Elezioni a Pontecagnano Faiano, Moderati e Nuovo Psi appoggiano Bisogno: "E' uomo del fare"

È stato presentata questa mattina, presso la sede del comitato di Giuseppe Bisogno, la lista unica frutto dell’unione tra i partiti Noi Moderati e Liberali e Riformisti – Nuovo Psi. La lista correrà a sostegno del candidato sindaco Bisogno per le prossime elezioni amministrative di Pontecagnano Faiano. Ad intervenire nel corso della conferenza stampa Giuseppe Bisogno, Enzo Casola (coordinatore dei Picentini di Noi Moderati), Raffaele Ciancio (Commissario liberali e riformisti – Nuovo Psi) e Giovanni Basso (candidato della lista).

Gli interventi

“La lista nasce dalla volontà di fare bene per la città – ha dichiarato Basso - Oggi c’è troppa disaffezione politica, i cittadini sono distaccati perché non si sentono rappresentati nelle loro esigenze. L’obiettivo del progetto politico che abbiamo messo in campo è rimettere al centro il cittadino e renderlo protagonista. Tutto ciò sarà possibile anche grazie alla forte interlocuzione con il Governo centrale”. Gli ha fatto eco Ciancio: “Abbiamo scelto di appoggiare Giuseppe Bisogno perché è un uomo del fare e, consentitemi il gioco di parole, è un uomo di cui la città ha bisogno. Abbiamo rimesso il Garofano sulla scheda elettorale perché abbiamo volta di rilanciare una storia e riprendere un cammino. Faremo questo tratto di strada insieme agli amici Moderati perché le nostre culture hanno camminato insieme in tutta la loro storia”.

Sulla stessa linea Casola: “Pontecagnano Faiano deve ripartire da Giuseppe Bisogno per diventare capofila e trainare lo sviluppo turistico per la città di Salerno. Chi governa ora ha fatto solo danni ed è legato a sistemi che hanno la loro base a Salerno. È il momento di cambiare: noi crediamo in questo progetto e sosterremo Bisogno fino all’ultimo voto”. “Ringrazio Enzo Casola e Raffaele Ciancio per il sostegno mostrano sin dall’inizio e per il grande lavoro fatto sui tavoli politici – ha concluso Bisogno – abbiamo una coalizione che mette insieme il mondo civico con le forze centriste e di centrodestra con l’obiettivo di mettere al centro Pontecagnano Faiano. Le due parole chiave sono identità e appartenenza: da loro siamo partiti e lavoreremo per una Pontecagnano Faiano nuova”.