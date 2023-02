Elezioni a Pontecagnano Faiano, "Amare" al fianco di Bisogno: in campo l'ex assessore Spina

Ridare dignità al litorale attraverso un impegno diretto e attivo. Questo l'obiettivo di Amare, movimento civico che ha deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Giuseppe Bisogno. A far parte del movimento, diretto da Luana Moccia (presidente) e Antonio Mucciolo (segretario), l'ex assessore all'Ambiente Carmine Spina e tanti imprenditori e cittadini della fascia costiera.

Gli obiettivi

Amare – spiegano i promotori - nasce “dall'esigenza di dare al territorio della litoranea una rappresentanza concreta capace di dare voce alle istanze dei cittadini della zona. Allo stesso tempo si ritiene necessario mettere al centro competenza e visione, concetti fin troppo trascurati negli ultimi anni che devono tornare centrali attraverso un impegno concreto e diretto. La consapevolezza è che il litorale debba rilanciarsi partendo da tre temi chiave: turismo, ambiente e agricoltura”. Tematiche fondamentali per lo sviluppo dell'area, che per loro vanno affrontati con competenza e senza improvvisazione. "Questo - fanno sapere i membri del direttivo - è quello che proveremo a fare in questi mesi, ripartendo dal territorio e dalla gente che vive le problematiche quotidiane del litorale".