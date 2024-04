Pontecagnano, Movimento Libero: "Vecchione in Azione? La lealtà per lui è un dettaglio"

"Prendiamo atto del cambio di casacca del consigliere Vecchione, che si è unito al partito Azione e al centrosinistra. La sua decisione di unirsi a un gruppo che professa ideali diversi da quelli sostenuti durante la campagna elettorale la dice lunga sul suo atteggiamento". È quanto si legge nella nota di Movimento Libero dopo il passaggio ad Azione del consigliere comunale Marco Vecchione, eletto nella lista del Movimento con 368 preferenze. "Questo - recita la nota - non è corretto né nei confronti di un gruppo solido e coerente da 10 anni, né verso l’intero corpo elettorale che ha riposto fiducia nel nostro programma, un programma che il consigliere Vecchione ha fortemente sostenuto durante tutta la campagna elettorale".

La nota

"Vecchione - continuano i membri di Movimento Libero - ha fatto prevalere l'individualismo, scegliendo di aderire a un programma che neanche un anno fa aveva altamente contestato. Questo lascia trasparire che per lui la lealtà sia un dettaglio; per noi, invece, è un valore essenziale e irrinunciabile.

Nonostante ciò, Movimento Libero si impegna a rimanere saldo e in conformità con tutto quello costruito in questi 10 anni, restando fedeli agli impegni presi nei confronti dei nostri elettori. Il nostro obiettivo primario rimane quello di servire la collettività con trasparenza e integrità, onorando il mandato che ci è stato conferito. In questo spirito di servizio, Movimento Libero estende un invito al dialogo a tutte le forze politiche che desiderano collaborare per il bene comune.

Siamo convinti che solo attraverso una strategia condivisa e un’azione unitaria possiamo affrontare le sfide del nostro tempo e migliorare il benessere della nostra comunità".