Pontecagnano, presentato il nuovo direttivo di "Città Pubblica"

Presentato questa mattina in piazza Sabbato a Pontecagnano Faiano il nuovo direttivo del movimento Città Pubblica, fondato da Giuseppe Bisogno. Una squadra "pronta ad aprire una fase nuova per Pontecagnano Faiano con l'obiettivo di costruire una classe dirigente capace di rispondere alle sfide del presente e del futuro senza aver paura della partecipazione attiva".

Il direttivo

Questi i membri del nuovo direttivo: Mariella dell'Angelo, Roberta D'Amico, Elena Mari, Lidia Fusco, Angelina Desiderio, Paola Manzo, Oreste Bisogno, Raffaele Colucci, Vincenzo Ferrara, Paolo Landi, Giuseppe Bisogno, Maria Rosalba de Vivo, Vincenzo Mazzeo, Tina Vernieri. Il direttivo, inoltre, ha eletto presidente di "Città pubblica" Mariella dell'Angelo, e responsabile organizzativo Elena Mari.

Le dichiarazioni

"Ripartiamo da due parole chiave: identità e appartenenza" afferma il presidente Mariella Dell'Angelo: "L'impegno è tornare alla politica intesa come partecipazione e come spirito di servizio. La comunità deve essere coinvolta e tornare ad appassionarsi intorno ad un progetto liberale e riformista che abbia una visione ampia e coraggiosa". "Con il nuovo direttivo - sottolinea il fondatore, Giuseppe Bisogno - lanciamo la sfida a tutti coloro che hanno voglia di impegnarsi realmente per la comunità, per fare in modo che Pontecagnano Faiano possa riappropriarsi del ruolo che gli è più congeniale. Lo faremo attraverso la creazione di una piattaforma programmatica ampia, plurale e rappresentativa delle varie anime della città, capace di andare oltre i personalismi e gli egoismi. Sono certo che, grazie alle donne ed agli uomini liberi di questa città, si potrà andare lontano".