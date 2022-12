Pontecagnano, il Psi riconferma l'appoggio a Lanzara: "Lavoriamo alla lista"

"Riconfermiamo, con una lista di partito, il nostro sostegno al sindaco Lanzara. Siamo fiduciosi perché abbiamo seminato bene. Ora è il tempo di raccogliere e di fare in modo che Lanzara abbia una forte riconferma". Parola dell'assessore alla Cultura, Adele Triggiano, esponente del Psi di Pontecagnano Faiano. Il partito, domenica scorsa, ha inaugurato la nuova sede in via Europa cogliendo l'occasione per confermare, se ancora ce ne fosse bisogno, l'appoggio alla coalizione di centrosinistra guidata dal sindaco uscente (e ricandidato) Giuseppe Lanzara.

La lista

"Sarò candidata insieme ad altri quindici compagni" aggiunge l'assessore Triggiano. "Devo essere riconoscente al sindaco per quello che mi ha permesso di fare in questi anni. Il nostro compito è mettere in campo una lista competitiva". "Più forte è il Psi a Pontecagnano Faiano e più forte è tutta l'amministrazione" sottolinea il sindaco Lanzara. "Il