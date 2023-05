Elezioni comunali, Lupi a Scafati e Pontecagnano: "I Moderati con Aliberti e Bisogno "

Le elezioni amministrative "sono un test importante perche', dopo le elezioni politiche e la presentazione delle liste nella regione Lazio e in regione Lombardia nello scorso febbraio, Noi Moderati continua la proposta di aggregazione dei moderati del centrodestra per tornare a costruire un pilastro forte di centro e moderato nella proposta di governo del centrodestra, tanto piu' siamo al Governo con il Governo Meloni". Lo ha dichiarato il capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi, a margine di un incontro elettorale a Pontecagnano Faiano, a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Bisogno. In mattinata, invece, la tappa a Scafati per supportare Pasquale Aliberti.

L'appello al voto

"La sfida delle elezioni comunali - ha aggiunto l'ex ministro - è sempre quella piu' interessante e più importante, perchè qui si vede l'idea di una politica che e' parte integrante della nostra storia. Quindi, la politica concreta, seria, responsabile, che sta al fianco dei cittadini, che ha la sfida del governo e non la sfida della demagogia". "In particolare, in queste cittàdella provincia di Salerno, sono prima stato a Scafati e adesso qui a Pontecagnano, si può proprio proporre, in continuità con l'azione del Governo nazionale, un'idea del buon governo, la politica come moralità del fare", ha concluso Lupi.