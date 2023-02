Pontecagnano, Si-M5S-Possibile lanciano "Le cose che abbiamo in comune"

“Le cose che abbiamo in Comune”. Questo lo slogan con cui i gruppi territoriali del Movimento 5 Stelle, Possibile e Sinistra Italiana lanciano la campagna di ascolto che accompagnerà il tour fra i quartieri della città di Pontecagnano Faiano. L'obiettivo è "partire dalle cose in “comune” a tutti i cittadini, ai loro sogni, ai loro bisogni, al loro modo di vivere i luoghi comunitari, alle loro legittime aspirazioni, alle loro visioni spesso molto più concrete di quelle proposte negli anni da una politica distante". Spazi di confronto democratici e accessibili a tutte e tutti "perché il tema dello scambio è alla base della partecipazione democratica ed è un’esigenza dei tre partiti quella di mischiarsi, di ascoltare e di confrontarsi con i cittadini della nostra comunità, unici protagonisti del territorio. Un percorso naturale per le forze politiche che naturalmente guardano alle categorie più vulnerabili e a quelle marginalizzate. Ripartire dalla Pontecagnano Faiano meno considerata, dalle periferie, consci che una rinascita dello spirito di comunità è tale solo se guarda alla tutela delle fasce più deboli".

Le dichiarazioni

Il primo appuntamento della serie è fissato per domenica 5 febbraio in Via Verdi. "Vogliamo attivare processi stabili di ascolto e dialogo con i cittadini in ogni quartiere in modo tale da far emergere priorità, bisogni e proposte, immaginando soluzioni condivise”, dichiara Alfredo Garofalo di Possibile. “La politica deve partire dal basso per identificare e armonizzare i bisogni collettivi per far sì che le istituzioni vengano percepite al fianco di tutti i cittadini e non una controparte al servizio di questa o quella lobby.”, dichiara Federico Arcangelo Marra di Sinistra Italiana. “Il Movimento 5 Stelle con i fatti ha promosso politiche a favore delle persone in difficoltà, su questa strada a Pontecagnano Faiano riteniamo importante che la politica torni al suo ruolo di bilanciamento tra chi ha tanto e chi, legittimamente, aspira a migliorare il suo status. Un percorso alternativo alle proposte oggi in campo, che in modo eterogeneo rappresentano la tutela di interessi personalistici e non comunitari.”, dichiara Matteo Zoccoli del M5S.