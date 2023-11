Pontecagnano, sottovia pedonale di via Milano: Vecchione scrive ad Rfi

Il capogruppo di Movimento Libero, Marco Vecchione, scrive ad Rfi in merito allo stato avanzamento lavori del sottovia pedonale di via Milano a Pontecagnano Faiano, annunciati più volte ma ancora non portati a termine.

La lettera di Vecchione

Spettabile RFI,

con la presente, in qualità di Consigliere del Comune di Pontecagnano Faiano, recependo le istanze di numerosi cittadini, chiedo aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento dei lavori del sottovia pedonale in via Milano visti i notevoli ritardi nel completamento di un’opera attesa e annunciata da oramai diversi anni.

L’intervento da parte di Rete Ferroviaria Italiana assume, infatti, una rilevanza nevralgica considerato che l’opera favorirebbe un migliore collegamento con il centro cittadino del popoloso quartiere di Case Parrilli, rione rimasto a lungo tempo isolato nell’ambito del progetto di soppressione del PL al Km. 62+485 e della realizzazione del nuovo sottopasso carrabile in via Torino.

In tal senso, intendo, altresì, conoscere quali sono le motivazioni alla base dei continui differimenti nell’attuazione di quanto in oggetto e se risulta essere definita, d’intesa tra gli enti preposti, la risoluzione delle criticità emerse per quanto concerne la rete dei sottoservizi, attesa la perdurante situazione di disagio soprattutto per i residenti.

In data 19 ottobre 2022 il sindaco, Giuseppe Lanzara, annunciò per la seconda volta l'avvio dei lavori (la prima il 18 marzo 2019): "Oggi siamo finalmente qui, sotto questa leggera pioggia ad osservare con i nostri occhi che qualcosa di grande ed importante sta nascendo per migliorare la vivibilità della nostra grande e bella comunità. Il sottovia prevederà un ascensore e rampe di scale con un sistema di videosorveglianza ad alto valore tecnologico".