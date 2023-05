Pontecagnano, la visita di Sangiuliano al museo: "Sostengo Bisogno per valorizzare questa città"

"Sono campano, sono napoletano e conosco benissimo la provincia di Salerno e la città di Pontecagnano. Sono qui per cominciare con Giuseppe Bisogno un dialogo che deve essere serrato e costante perchè, da martedì, noi due saremo al lavoro per questo territorio, per una valorizzazione culturale di questo territorio. Cioè, noi lavoreremo a stretto gomito, perchè intendiamo lavorare e portare una progettualità, lavorare al sistema culturale". Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine di un'iniziativa elettorale a Pontecagnano,, a sostegno del candidato sindaco civico e del centrodestra unito Giuseppe Bisogno. "Quando parlo di sistema culturale - aggiunge - parlo di un complessivo sviluppo socioeconomico perchè, e l'ho detto più volte, sono convinto che la cultura sia uno dei più importanti pilastri strategici che questa nazione può mettere in campo. L'Italia, da sempre, ha due pilastri fondamentali: da una parte l'impresa, la capacità di trasformare materie prime in prodotti applicando a questo processo il genio italico; l'altro grande pilastro che la nostra economia può avere è la cultura".

La visita al museo

L’esponente del Governo Meloni ha voluto visitare il Museo Archeologico di Pontecagnano. "Ho sempre detto che dobbiamo avere la capacità di portare le grandi direttrici del turismo italiano verso quei musei che, impropriamente, vengono definiti secondari ma che secondari non sono". "Il valore dei reperti che sono in questo museo sono notevoli, importanti per definire la storia di questi luoghi e dell'intera nazione. Dobbiamo sforzarci - ha detto Sangiuliano - per fare ciò, far sì che altri musei si aprano al cosiddetto Grand Tour che l'Italia è in grado di offrire". Per il ministro i musei sono "la geografia identitaria della nazione" e, pertanto, "ogni museo è una tappa, un tassello del nostro segmento storico". "Anche questo museo di Pontecagnano è molto importante e va valorizzato. Io chiedevo agli uffici informazioni su come e quando saranno spesi i fondi del Pnrr, se servirà ci saranno risorse aggiuntive per la valorizzazione di questo museo". Per il ministro della Cultura, infatti, "il museo deve diventare anche un momento d'integrazione con l'intera città, qui devono venire i giovani a studiare, deve esserci partecipazione, bisogna vedere se si riescono ad organizzare spettacoli dal vivo, in modo che il museo vada ad integrarsi con il tessuto connettivo della città”. Sangiuliano ha, quindi, portato ad esempio quanto accaduto con il Museo archeologico nazionale di Napoli. "Io sono nato lì accanto, lo conoscevo benissimo. Ma mi ricordo che molto spesso gli stessi napoletani non lo conoscevano. Adesso, per fortuna, da qualche anno è ampiamente valorizzato. Bisogna fare la stessa opera, pensiamo anche a strumenti informatici d'avanguardia che possano creare dei percorsi. Io - ha concluso Sangiuliano - credo che un museo come questo debba attrarre coloro i quali vanno in vacanza in Costiera amalfitana o cilentana. Possono benissimo venire qui e visitare questo museo che dà l'idea della storia del luogo che stanno visitando".