Porto di Salerno, Annunziata verso la presidenza: audizione alla Camera

E' stata calendarizzata per mercoledì (domani) l'audizione in commissione trasporti alla Camera di Andrea Annunziata, candidato proposto dal Ministero dei Trasporti, dopo l'intesa con la Regione Campania, per la presidenza dell'Autorità Portuale del Tirreno Centrale, che comprende gli scali di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia.

L'iter

Annunziata sarà quindi ascoltato dalla commissione parlamentare che poi esprimerà un voto la settimana successiva. La commissione trasporti esprime un parere sul presidente indicato. Annunziata, nato a San Marzano del Sarno nel 1955, è stato parlamentare e poi sottosegretario ai Trasporti nel governo Prodi dal 2006 al 2008 e presidente dell'Autorità portuale di Salerno.