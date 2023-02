Porto di Salerno, Iannone (FdI): "E' in crisi per distanza dalle istituzioni, lo confermano i dati"

Secondo i dati diffusi dall'Autorità Portuale del Mar Tirreno centrale, il Porto di Salerno perde ad ottobre 2022 oltre 15% rispetto al 2021 del volume movimentato: le autostrade del Mare, che rappresentano il 58% del volume, perdono il 13,5% mentre i container, che rappresentano il 31%, perdono addirittura oltre il 20%. A rilanciare tali cifre è il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone che lancia accuse a chi gestisce da anni lo scalo salernitano.

Le critiche

Il parlamentare della destra spiega: “Le autostrade del mare giocano un ruolo cruciale per la permanenza di Salerno nella rete TEN-T ma il Comune di Salerno è stato completamente scollegato dalle esigenze dello scalo e la Regione è del tutto assente perché presa unicamente dal pensiero dei bus elettrici di Napoli. Il Porto di Salerno è ormai inaccessibile per viabilità inadeguata e assenza di spazi vitali ma nessuna politica delle istituzioni rette dal Pd ha cercato soluzioni. Ci sono mezzi - sottolinea Iannone - che rimangono bloccati anche per otto ore ed è un autentico sequestro di persona. Bisogna cambiare paradigma se si vuole che il porto di Salerno resti un punto di riferimento forte per il Mezzogiorno; bisogna sentire la responsabilità del fatto che il nostro porto è la prima industria della provincia di Salerno; bisogna raccogliere la sfida del trasporto intermodale sostenibile. Occorre una visione lontana dalla miope gestione politica che il Pd per anni ha somministrato. Le grida del Governatore contro l’autonomia differenziata - conclude Iannone - non coprono i ragli di suoi consiglieri delegati ai trasporti che hanno determinato la crisi del porto di Salerno.”