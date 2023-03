Elezioni comunali a Montecorvino Rovella: D'Onofrio presenta la (ri)candidatura a sindaco

Martino D’Onofrio conferma e rilancia la sua ri-candidatura a sindaco di Montecorvino Rovella. L’appuntamento con gli elettori è per giovedì 30 marzo, alle ore 18.30, presso l’Auditorium “Don Gerardo Senatore” in Piazza Duomo.

“Cinque anni fa abbiamo intrapreso un percorso di cambiamento. Oggi ci ripresentiamo a voi con l'entusiasmo del primo giorno e con la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Vi racconteremo tutto quello che abbiamo fatto e tutti i progetti che abbiamo in mente per i prossimi cinque anni: non libri dei sogni, ma azioni concrete. Per proseguire sulla strada del cambiamento abbiamo bisogno di voi e del vostro sostegno. Viva Montecorvino Rovella”