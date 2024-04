Il comitato civico "Vivi San Marzano" si presenta alla città, Grimaldi: "Aperti alle idee di tutti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ieri sera, presso la sala del ristorante Malaga di San Marzano sul Sarno, è stato ufficialmente presentato il comitato Vivi San Marzano. Con la partecipazione di una vasta gamma di cittadini, tra cui ex amministratori locali ed esponenti politici del territorio, l'assemblea inaugurale ha segnato un momento significativo per la comunità. Il comitato, rappresentato ieri sera con determinazione e passione da Genny Grimaldi, chirurgo e figura di spicco tra i giovani nel contesto locale, ha espresso chiaramente la sua volontà di accogliere e valorizzare le idee di tutti i residenti. "Siamo aperti a tutte le idee", ha enfaticamente dichiarato Grimaldi, sottolineando l'importanza di coinvolgere attivamente la popolazione nel processo decisionale per il rilancio della città. La Grimaldi ha ribadito l'impegno del comitato nel promuovere un dialogo inclusivo e trasparente con la cittadinanza, affermando: "Vogliamo rilanciare la nostra città ascoltando la gente. Ben vengano le idee di tutti". La visione del comitato Vivi San Marzano è caratterizzata da un forte senso di comunità e dalla volontà di creare un ambiente in cui ogni voce sia ascoltata e valorizzata.Il principale obiettivo del comitato Vivi San Marzano è di lavorare in sinergia con la comunità per identificare e implementare soluzioni concrete per il miglioramento del territorio. Attraverso un approccio inclusivo e partecipativo, il comitato mira a promuovere lo sviluppo sostenibile e a creare un futuro prospero per tutti i residenti. Il comitato Vivi San Marzano invita quindi tutti i cittadini a partecipare attivamente, condividendo le proprie idee e contribuendo alla costruzione di una comunità più forte e vibrante.