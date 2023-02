Preside di Firenze "bacchettata" dal Ministro Valditara, solidarietà dal sindaco di Baronissi e da "Solo Dirigenti"

Solidarietà per la preside del liceo Michelangelo di Firenze, la salernitana Annalisa Savino, "rea di aver stigmatizzato le gratuite violenze squadriste perpetrate nei giorni scorsi in danno di alcuni studenti", come osservato dal sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante. "Grave la presa di posizione del ministro che non solo non ha condannato, come avrebbe dovuto, gli episodi di Firenze ma addirittura ha censurato e minacciato la preside che ha inteso difendere la libertà personale e censurare la violenza. - incalza il primo cittadino della Valle dell'Irno - Personaggi come il ministro non possono rappresentare un Paese libero e democratico. Personaggi del genere non possiamo sentirli nostri. Solidarietà piena agli studenti fiorentini vigliaccamente malmenati e naturalmente alla preside Annalisa Savino, il cui pensiero è il nostro pensiero".

Intanto, l'associazione "Solo dirigenti" di cui il preside salernitano Alessandro Turchi è presidente nazionale, non è rimasta in silenzio di fronte alle “bacchettate” del Ministro alla dirigente scolastica che si è permessa di indirizzare una lettera ai propri studenti. "Nella lettera contestata dal Ministro la preside ricordava che il fascismo era nato proprio dall’indifferenza con cui piccoli episodi di violenza venivano accolti, giustificati, minimizzati. Proprio come è accaduto sabato per il pestaggio ad opera di gentaglia di estrema destra contro gli studenti del liceo Michelangiolo di Firenze. Il Ministro ha stigmatizzato la lettera, non l’episodio violento. - si legge sulla nota di "Solo dirigenti" - I Dirigenti scolastici dovrebbero stare zitti per il Ministro. Ma noi di SOLO DIRIGENTI non stiamo zitti e a nome dei nostri iscritti ci dichiariamo esterrefatti da questo atteggiamento e ribadiamo che il nostro ruolo di educatori si esplica non solo nella mera esecuzione di norme. Ma anche nella formazione di uomini e cittadini, nella ricerca qualificata di una società giusta e inclusiva, non violenta e fondata sulla legalità. Noi dirigenti non siamo travet silenziosi, come forse ci immagina il Ministro, ma promotori di interventi per la qualità dei processi formativi, della cultura e per l'attuazione del diritto all'apprendimento. Solo dirigenti stigmatizza le affermazioni intimidatorie del Ministro Valditara e solidarizza senza se e senza ma con la collega Annalisa Savino".