Salerno, il nuovo presidente del consiglio comunale è Angelo Caramanno

È Angelo Caramanno il nuovo presidente del consiglio comunale di Salerno. Il consigliere di Progressisti per Salerno è stato eletto con 19 voti alla seconda votazione. La prima, infatti, è andata a vuoto perché Caramanno non ha raggiunto i due terzi dei consiglieri fermandosi a 19 voti vista l'assenza in maggioranza di Sorrentino e Di Carlo. All'elezione del presidente, pur essendo in aula, non hanno partecipato i consiglieri di opposizione Barone, Naddeo e Pessolano. Gli altri voti sono andati alla consigliera del M5S Claudia Pecoraro (3). Due le schede bianche ed una nulla.

Le parole di Caramanno

"L'obiettivo - ha affermato Caramanno nel suo discorso di insediamento - è quello di istituzionalizzare un rapporto di convivenza quotidiana sulle probleamtiche della nostra città. Ciò vale per i consiglieri di maggioranza ed opposizione che hanno deciso di fare scelte diverse. Saranno nostri compagni di viaggio in questo percosro lungo. Ringrazio il sindaco e le persone che mi sono state vicine". "Sono certo che Caramanno svolgerà la sua funzione con spirito democratico e partecipativo" ha sottolineato il sindaco, Vincenzo Napoli.