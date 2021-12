Aumento prezzo tamponi in farmacie e laboratori: Aniello Salzano chiede l'intervento del sindaco

Aumento dei prezzi dei tamponi rapidi, il movimento Moderati e Popolari chiede l’intervento del sindaco Vincenzo Napoli, dove alcuni casi registrati in questi giorni di caos e file davanti alle farmacie.

Le critiche

A rivolgersi direttamente al primo cittadino è il coordinatore cittadino Aniello Salzano: “Il moltiplicarsi e quindi l’esplosione dei casi di Covid 19 ha provocato una corsa nei laboratori di analisi e di diagnostica, nonché nelle farmacie che si sono attrezzate per l’elaborazione dei tamponi. Il panico ed il terrore di una possibile infezione da Covid costringe i cittadini ai tamponi rapidi, tamponi molecolari, tamponi salivari, tamponi antigenici, test sierologici e chi più ne ha più ne metta. Intanto il boom dei tamponi si rivela una manna caduta dal cielo per laboratori e farmacie che hanno trovato il nuovo filone d’oro, o la gallina dalle uova d’oro, per improvvisamente arricchirsi sullo stato di salute dei pazienti, di chi è nelle condizioni di poter spendere e del povero cristo che non sa come arrivare alla fine del mese. E’ del tutto inutile sottolineare che a doversi sottoporre agli esami di rito ormai sono famiglie intere. Che in molti casi non possono sobbarcarsi a spese davvero ingenti. Naturalmente come accade nei momenti di grande confusione le uniche cose che molto spesso latitano sono le ricevute fiscali attestanti il prezzo pagato, che varia da farmacia a farmacia, da laboratorio a laboratorio. Insomma funziona tutto a prezzo libero! Viva la libera concorrenza!”

L’appello al sindaco: