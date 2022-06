Agropoli, prima seduta della giunta Mutalipassi: le delibere su messe in sicurezza e restyling

Prima seduta della giunta Mutalipassi, questa mattina, ad Agropoli. Tra i provvedimenti deliberati, l'atto di indirizzo al responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Tecnico Manutentiva di disporre un controllo di tutte le alberature presenti su Piazza della Repubblica e via Pio X, compiendo gli interventi del caso al fine della loro messa in sicurezza. Inoltre, al responsabile dell'ufficio Demanio è stato richiesto di attuare tutte le procedure e gli adempimenti necessari per la rimozione della posidonia in esubero sulle spiagge, sia per quella recente che per quella accantonata, in particolare sugli arenili della Marina e del Lido Azzurro. Ancora, atto di indirizzo per l’accelerazione dell'iter per la costruzione del Commissariato di Polizia di Stato e quello relativo alla nuova Compagnia Carabinieri e infine affinché si proceda in maniera celere all'avvio dei lavori di restyling del Parco "Liborio Bonifacio" di via Taverne.

Parla il sindaco Roberto Mutalipassi