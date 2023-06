Primarie FdI a Nocera Superiore: il candidato sindaco è Pagano, in FI rispunta Montalbano

Manca ancora un anno alle elezioni comunali, ma nel centrodestra di Nocera Superiore c’è grande fermento. Nella giornata di ieri, infatti, si sono tenute le primarie di Fratelli d’Italia per scegliere il nome del candidato sindaco che sarà portato, in fase di trattative, al tavolo della coalizione. Quattro i nomi che gli iscritti al partito di Giorgia Meloni hanno trovato sulla scheda: Loredana Morrone, Maria Grazia Terrone, Franco Pagano e Gaetano Sole. A vincere è stato Pagano, consigliere comunale e fedelissimo del vice coordinatore regionale Giuseppe Fabbricatore. Sarà dunque lui il nome che sarà portato al tavolo con gli alleati.

Gli alleati

Intanto, in casa Forza Italia, rispunta il nome di Gaetano Montalbano, già stimato e popolare sindaco di Nocera Superiore, sarebbe pronto a tornare in campo in vista delle elezioni del 2024. Un’idea suggestiva, considerati i successi che a Campagna ed a Scafati hanno ottenuto gli ex primi cittadini, che sta già creando molte aspettative nel centro dell’Agro nocerino sarnese. Da Lega e Noi Moderati, al momento, alcuna indiscrezione sul loro possibile nome.