Primarie Pd, c'è l'intesa Bonaccini-De Luca: Piero in squadra, assist al governatore

Si rafforza l’asse tra Bonaccini e De Luca in vista delle primarie nazionali del Pd. "Ho chiesto a Piero De Luca di coordinare le iniziative politiche e il programma del Mezzogiorno" annuncia, oggi, Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd, nel corso delle tappe in Campania, Puglia, Basilicata del suo viaggio congressuale nei territori.

I ringraziamenti di De Luca Jr

“Orgoglioso di avere la responsabilità di coordinare le iniziative politiche e il programma del Mezzogiorno per la sua mozione. Perché sono convinto che adesso serva una scossa, una rivoluzione. Serve recuperare l’anima, l’umanità, la passione della nostra comunità. Perché bisogna rifondare nel profondo il partito nei linguaggi, nella classe dirigente, nei contenuti. Dobbiamo recuperare il contatto e il rapporto di fiducia con la nostra società con l’obiettivo, chiaro e netto, di creare un Partito capace di mobilitare, entusiasmare, appassionare, ritrovando una sintonia vera con il Paese reale. Perché credo in un Partito popolare, che dia voce e valorizzi davvero i territori, le persone in carne ed ossa, i nostri militanti, i nostri amministratori, mettendo da parte vecchie logiche e schemi liquidi o gassosi di gestione del partito. Per questo, ho deciso di dare il mio contributo. E di farlo a partire dalla priorità politica di costruire un nuovo Sud, che sia messo in condizione di colmare gli attuali divari di cittadinanza e che sia pienamente protagonista nel processo di rilancio e rinnovamento del nostro Partito. Quel Sud ricco di storia, di valori, di potenzialità, di umanità, di energie che hanno diritto a pari dignità e opportunità rispetto al resto del Paese.A Stefano voglio dire grazie per la fiducia. Inizia una nuova sfida entusiasmante per il Partito, per l’Italia e per il Mezzogiorno. Mobilitiamoci tutti!"

Bonaccini elogia il governatore

Il presidente dell'Emilia, Stefano Bonaccini, interpellato ad Avellino su un eventuale terzo mandato del governatore Enzo De Luca, risponde: "Non tocca a me stabilirlo. Quello che posso dire, avendo avuto a che fare con lui in Conferenza delle Regioni che ho guidato per 6 anni, è che è un ottimo amministratore. Non è un caso che mentre si perde a livello nazionale da troppo tempo, e per questo va cambiato il gruppo dirigente, governiamo oltre due terzi dei comuni italiani: il Pd deve coinvolgere di più gli amministratori e i dirigenti locali laddove le cose hanno funzionato. Le due Regioni a Statuto ordinario più grandi del Sud sono la Campania e Puglia, governate da ottimi presidenti di Regioni".