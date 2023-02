Primarie Pd, nel salernitano prevale Bonaccini

Nessuna sorpresa nel salernitano, così come in Campania, alle primarie del Partito Democratico. In controtendenza con il dato nazionale, che ha premiato Elly Schlein, sul territorio della Provincia di Salerno a prevalere è stato lo sconfitto Stefano Bonaccini,

I dati

In alcuni Comuni le percentuali a favore di Bonaccini, sostenuto anche da Vincenzo De Luca, sono state "bulgare". Come a Capaccio Paestum, dove i voti a favore di Bonaccini sono stati 1139 (per Schlein solo 55). A Battipaglia, invece, su 1104 votanti hanno votato per Bonaccini in 913, mentre a Pontecagnano sono stati 374 su 504 votanti totali. Numeri che si pongono in linea con la tendenza registrata in Campania e nel Sud Italia.

I commenti

Fra i primi a commentare il risultato vi è l'ex presidente della Provincia (e sindaco di San Valentino Torio), Michele Strianese: "Ho sostenuto convintamente Stefano Bonaccini che ha stravinto a San Valentino Torio ed in Provincia di Salerno, e vinto in Regione Campania. Ma ora si apre una fase nuova nel partito nazionale. Prevale una linea politica rispetto all'altra. I nodi da sciogliere sono tanti".