Primarie Pd, parte il conto alla rovescia: ecco dove e come votare a Salerno e provincia

E’ iniziato il conto alla rovescia, anche in provincia di Salerno, per le primarie del Partito Democratico che porteranno all’elezione del nuovo segretario nazionale. Si voterà domani (domenica 26 febbraio 2023) dalle 8 alle 20 nei seggi allestiti dal Pd nei singoli comuni.

Gli sfidanti

Due i candidati in corsa: Stefano Bonaccini (governatore dell’Emilia Romagna) e Elly Schlein (deputata, ex vice di Bonaccini e già europarlamentare). Sono loro gli sfidati ufficiale emersi dopo il voto nei circoli, in cui il governatore dell’Emilia-Romagna ha ottenuto il 52,87% mentre la deputata il 34,88%, staccando nettamente gli altri aspiranti rimasti fuori, ossia Gianni Cuperlo e Paola De Micheli.

In provincia di Salerno

Sono stati allestiti, dalla segreteria provinciale guidata da Enzo Luciano e dal presidente della commissione provinciale dei dem Giovanni Coscia, sono stati allestiti 174 seggi in tutto il territorio provinciale, di cui 15 nel solo capoluogo. In alcuni comuni, soprattutto i più piccoli, non sarà possibile votare ma gli elettori potranno recarsi in quelli limitrofi più grandi.

Chi può votare

Possono partecipare alle Elezioni Primarie tutte le persone con cittadinanza italiana, i cittadini e le cittadine UE residenti in Italia e i cittadini e le cittadine extra-UE con regolare permesso di soggiorno che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

Come si vota

Si può partecipare alle elezioni primarie sia con un voto in presenza che con un voto online.

- Voto in presenza

Il voto in presenza sarà permesso presso seggi ad hoc ubicati in luoghi fisici allestiti presso il tuo Comune di residenza. Per sapere dove trovare il seggio, consulta l’apposito sito primariepd2023.it. Possono partecipare al voto in presenza anche gli studenti e lavoratori fuori sede, i minorenni (16 anni in su) e i cittadini stranieri residenti con apposita disposizione delle Commissioni per il Congresso e pre-registratisi online entro le ore 24 del 22 febbraio 2022.

- Voto online

Il voto online è permesso solo ed esclusivamente alle persone oggettivamente impossibilitate a recarsi presso i gazebo (es.: malati, disabili…) e alle persone residenti in zone disagiate distanti dai seggi (secondo norme specifiche che stabilirà la Commissione Nazionale per il Congresso). Per votare online è necessario produrre un’autocertificazione e pre-registrarsi sull’apposita piattaforma web dedicata, compilando il modulo con i dati richiesti entro il 18 febbraio 2023 alle 14. Il voto online avverrà sull’apposita piattaforma web, previo accesso tramite SPID.

Cosa portare al seggio

Un documento di riconoscimento, la tessera elettorale e un contributo di 2 Euro per sostenere le spese organizzative.